فن ومشاهير

تراند اليوم : على واحدة ونص.. رانيا يوسف وحسن شاكوش بـ”ليلة الخميس”- إتفرج

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بوسي فوزي 0 تبليغ

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يستضيف برنامج “ليلة الخميس” في حلقة هذا الإسبوع الفنانين ومحمد ثروت والكابتن مجدي عبد الغني والمطرب الشعبي خسن شاكوش، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

يجمع البرنامج خلال حلقاته الأسبوعية نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

على واحدة ونص.. رانيا يوسف وحسن شاكوش بـ

على واحدة ونص.. رانيا يوسف وحسن شاكوش بـ

على واحدة ونص.. رانيا يوسف وحسن شاكوش بـ

على واحدة ونص.. رانيا يوسف وحسن شاكوش بـ

على واحدة ونص.. رانيا يوسف وحسن شاكوش بـ

يذكر أن برنامج “ليلة الخميس” يتم عرضه على قناة “MBC مصر” كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 14 يناير 2021.

على واحدة ونص.. رانيا يوسف وحسن شاكوش بـ

على واحدة ونص.. رانيا يوسف وحسن شاكوش بـ

على واحدة ونص.. رانيا يوسف وحسن شاكوش بـ

على واحدة ونص.. رانيا يوسف وحسن شاكوش بـ

على واحدة ونص.. رانيا يوسف وحسن شاكوش بـ

 


الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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