تراند اليوم : على واحدة ونص.. رانيا يوسف وحسن شاكوش بـ”ليلة الخميس”- إتفرج

يستضيف برنامج “ليلة الخميس” في حلقة هذا الإسبوع الفنانين رانيا يوسف ومحمد ثروت والكابتن مجدي عبد الغني والمطرب الشعبي خسن شاكوش، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

يجمع البرنامج خلال حلقاته الأسبوعية نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

يذكر أن برنامج “ليلة الخميس” يتم عرضه على قناة “MBC مصر” كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 14 يناير 2021.



