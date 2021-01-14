تراند اليوم : كورونا يفقد غادة إبراهيم 10 كيلو من وزنها -إتفرج

أعلنت الفنانة غادة إبراهيم تعافيها من فيروس كورونا ونشرت منشورا جديدا لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت غادة، قائلة : “الحمد لله رب العالمين نتيجة البي سي أر طلعت سلبية (PCR) ومع انى عانيت خلال ٢٠ يوم إلا إن طلع فيه فوائد للكورونا…غير إنها أجبرتنى على عدم الخروج مطلقًا كمان فقدت ١٠ كيلو من وزنى مكونتش عارفة أنزلهم، الحمد لله على كل شئ قدر الله وما شآء فعل ربنا يشفي كل مريض ”

يذكر أن الفنانة غادة إبراهيم أعلنت إصابتها بفيروس كورونا ونشرت صورة لمجموعة من الأدوية التي تتناولها.

وكتبت غادة قائلة: «الحمد لله على كل شيء، تاني يوم بروتوكول العلاج، فقدت حاسة الشم والتذوق، بس حالتي مستقرة وبتحسن».

وتابعت: «باقي 12 يوم، وهكون كويسة بإذن الله، مع إني مش بتحرك غير بالكمامة وبعقم على طول بس واضح إن الفيروس أقوى وأشرس من أي احتياطات، قدر الله وماشاء فعل».

وتعتمد الفنانة غادة إبراهيم على الملابس الجريئة وهو ما يعرضها الى بعض الانتقادات من الجمهور، اما من الناحية الجمالية تضع دائما فى اغلب ظهورها المكياج الثقيل من مكياج العيون الأسود وأحمر الشفاه بالألوان الداكنة.



