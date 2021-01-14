خطوة وقرار جديدان من أصالة بعد أزمتها الأخيرة والجمهور يلومها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن الفنانة السورية أصالة بدأت تستعيد عافيتها على المستوى النفسي أو أنها تحاول ذلك بعد طلاقها وانتشار صورة لطليقها المخرج المصري طارق العريان مع عارضة الأزياء نيكول سعيفان.

وفي هذا السياق ظهرت في فيديو جديد برفقة ابنتها شام الذهبي أثناء تنقلهما في أحد الأماكن العامة. وأشارت أصالة في المقطع إلى أنها تعتزم القيام بخطوة جديدة وهي العودة إلى ممارسة الرياضة. وعلقت على ذلك بالقول إنها ستكسر الجيمات (أي النوادي الرياضية).

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين شجعها بعضهم على المضي قدماً وعلى نسيان آلامها والعودة إلى حياتها الطبيعية فيما رأى آخرون أن عليها التوقف عن الشكوى العلنية من أجل حفظ كرامتها.

وجاء في التعليقات: “أصالة ودينا الشربيني صار معهم نفس الشي بس اصالة نفسيتها تأثرت بينما دينا مااهتمت واستمرت بحياتها” و”والله طارق مدري عنها خلاص ترحم نفسها ولا تبين كسرها” و”خلص شويه كرامة واحد طلقك وراح خلص كأنه آخر الدنيا وفش اي مشكل بالدنيا الا انتِ”.

ويشار إلى ان شام نشرت على حسابها الخاص على التطبيق صورة التقطت لهما في المكان نفسه وعلق عليها: “لديها ابنة أخرى، إنها صديقة الطفولة وأختي تالة حموي”.