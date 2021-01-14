دينا تهاجم داعية شهير بسبب شكواه من التنمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: هاجمت الراقصة دينا الداعية الإسلامي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعدما شكا من حملة التنمر التي طالته بعد ظهوره في برنامجه “لعلهم يفقهون” بأزياء أثارت جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت دينا إنها مندهشة من شكوى الجندي بعدما تنمر هو نفسه عليها منذ فترة، بعد أن وصفها بـ”الراقصة الخنفاء”، وتساءلت: “هل هذا الوصف ليس تنمراً يا شيخ خالد؟ نسيت ولا إيه؟”.

وتابعت: “لا أنكر شعوري بالضيق بعد هذا الوصف، خاصة أنني لم أتعرض له بسوء كي يهاجمني ويقول عني (الراقصة المشهورة بصوتها الأخنف اللي عاوزة تعلم رقص)”.

ووجهت دينا سؤالاً للشيخ خالد الجندي قائلة: “الدين بيقول إيه لما تلاقي حد وحش، مش المفترض تدعيله وتقول ربنا يهديه أو ربنا ينورله طريقه وما إلى ذلك، أنا حقيقي مستغربة إنك متضايق من اللي تنمروا عليك، اشرب من نفس الكأس، واطلع اتحداهم، على الأقل أنا متحديتش حد، أنا سمعت جملتك وقلت (حسبي الله ونعم الوكيل)”.

من جانبه، نفى الشيخ خالد الجندي، ما جاء في اتهام الراقصة دينا له، بالتنمر عليها قبل فترة، عندما وصفها بـ”الراقصة الخنفاء”، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلًا: “إذا زعمت ذلك القول فهي كاذبة”.

وقال إنّه لم يسبق له إطلاقا وصفها بـ”الخنفاء”، بينما قلّد صوتها فقط، متابعًا: “أنا أقلد الأصوات بطريقة أداء ساخرة، لكن لا أستطيع أنّ أصفها بالخِنفة أبدًا، لأن هذا تنمر، وهذا لا يجوز”.