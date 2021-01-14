سامو زين.. هل دخل عالم “المهرجانات”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان سامو زين أغنية جديدة بعنوان “ديناصور – ماتش اعتزال” عبر قناته الرسمية في يوتيوب، من كلمات محمود شوقي، وألحان سامو زين ومعتز أمين، وتوزيع وماستر أسامة عبد الهادي.

الأغنية الجديدة تجمع بين أسلوب أغاني المهرجانات وأغاني الراب، وهو لون جديد اختاره سامو زين في أغنياته في الفترة الأخيرة بعد أن تميز باللون الرومانسي الكلاسيكي.

وأثارت الأغنية الكثير من التساؤلات من قبل جمهور النجم المحبوب حول سبب توجهه لغناء أغاني المهرجانات والشعبية، بعد أن تميز سابقاً في الأغنية الرومانسية، واعتبر كثيرون أنها خيار غير موفق مطالبينه بالعودة للونه القديم، في حين عبر البعض عن إعجابهم بالأغنية الجديدة.

على جانب آخر، تعرض سامو زين قبل فترة قصيرة لانتقادات بعد طرحه أغنية “اخطبوطا مش عنكبوتا”، إذ اعتبر الجمهور أنه يحاول تقليد النجم المصري محمد رمضان من حيث الأزياء والألحان وحتى طريقة الغناء.

وكان سامو زين قد طرح مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “حورية فى جزيرة” من كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادي.

وخلال مسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من 20 عاماً، تميز سامو زين بإحساسه العالي والرومانسي من خلال أعماله التي قدمها ومن أبرزها: “قربي ليا، ميلي يا حلوة، أنا ليك”.