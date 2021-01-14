شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يحصل على شهادة اعتماد فئة المبدعين من دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب وليد توفيق أنه حصل على شهادة اعتماد فئة المبدعين من أهل الثقافة والفن بـ دبي، حيث نشر توفيق دعوة استلام الشهادة والتي ورد فيها: "وليد توتونجي (وليد توفيق) تحية طيبة وبعد.. تهديكم هيئة الثقافة والفنون في دبي أطيب التحيات وتتمني لكم دوام التقدم والرقي.. بداية يسرنا إبلاغكم بأنه قد تم منحكم شهادة اعتماد فئة المبدعين من أهل الثقافة والفن..".

وعلق وليد توفيق على الدعوة قائلا: "شكرا من القلب للإمارات الغالية.. دبي أرض الإبداع والتقدم والعمران.. الإمارة اللي رفعت راس العرب من سنين شكرا لمحبتكم.. شكر خاص لهيئة الثقافة والفنون شرّفتوني بالإقامة الذهبية ببلدي الثاني".

وكان النجم وليد توفيق هنأ النجمة نانسى عجرم على أغنيتها الجديدة "بيروت الأنثى"، وكتب لها قائلا: "مبروك حبيبتي نانسي أغنية بيروت الأنثى رائعة بكل المقاييس كما عودتينا بأعمالك ألف مبروك".

وبعد تهنئة وليد توفيق ردت عليه نانسى عجرم، قائلة: "بشكرك من قلبي نحنا بنتعلم منك الفن والذوق وكيف نفرح لبعض ونبارك بنجاحات بعض، فنان كبير من بلدي كلنا بنفتخر فيه".