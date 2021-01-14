شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضى: لو بنتى غنت مهرجانات هتبرا منها.. ومى كمال: بحب أسمعها وأرقص عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة عفاف راضى، فى مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، أنها تسمع أغانى المهرجانات بالصدفة، وبدون قصد، فمن الممكن أن تسمعها مثلاً فى الأفراح، مضيفة: "لو بنتى غنت مهرجانات هتبرا منها، هى الأغانى دى معمولة للهيصة والظيطة بس، لكن الفن طرب وتحسى بالكلمات واللحن مش الأغانى دى طبعا".

فى حين ردت مى كمال، ابنه المطربة، فى نفس المداخلة قائلة: "أنا طبعا بحب أسمع المهرجات ومش هنكر إن أنا وصحابى بنرقص عليها بس كل واحد بيغنى لونه، أنا اللون بتاعى هو الجاز العربى زى أغانى فيروز والرحبانية وستايل أغانى ماما بس دا مش معناه إنى مش بحب أسمع الاغانى التانية".

وأضافت مى كمال أنها خشيت أن تقدم على تقديم ألبوم يضم أغانى والدتها المطربة عفاف راضى، قائلة: "كنت خايفة أوافق على المشروع ده عشان هتحط فى مقارنة والناس هتقول هى بتعمل إيه؟ هى عشان بنت عفاف راضى كنت قلقانة من أن أبدأ المشروع فبدأت بحاجة صغيرة، ولقيت رد فعل كويس من الناس وبالتالى قررت أقدم حاجات صغيرة مش ألبوم كامل".

وأرجعت مى سبب اختيارها لأغنية "عطاشى" فى مشوارها الغنائى كون الأغنية بالإضافة لأغنية "ردوا السلام" التى تردّدها دائما فى منزلها هى ووالدتها ووالدها الراحل كانت من أكثر الأغانى المحببة لوالدتها قائلة: "حسيت لما سافرت أسوان إن الأغنية هتبقى قريبة جدًا من أسوان والنوبيين ومود النيل فحبيت أعملها هناك".

وأكملت: "قررت من عامين إنى هركز فى الغناء.. وقررت أبدأ ده بأغنية لوالدتى عفاف راضى لأن أغانيها حلوة، صحيح كتير بيحبوا أغانى فيروز ومش كتير بيحب أغانى عفاف راضى رغم إن فيه أغانى كتير بها كلمات حلوة ولكون العمالقة مش هيتعوضوا.. وأنا كمان عندى المدرب الأساسى اللى ممكن يشربنى الخبرة موجود فقلت ليه لأ؟ وأنا نفسى من زمان آخد الطريق ده".