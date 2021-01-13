سوسن بدر تفاجئ الجمهور بصورة خلال حملها بابنتها.. لم تتغيّر أبدًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة المصرية سوسن بدر متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بصورة قديمة لها بالأسود والأبيض، كشفت من خلالها أنها كانت بانتظار ولادة ابنتها ياسمين حين التقاطها. ولفتت سوسن الأنظار بجمالها وملامحها الشابة التي لا تزال تحافظ عليها، وعلّقت على الصورة قائلة: “مش فاكرة كنت فين.. بس فاكرة إني كنت حامل في ياسمين بنتي وعلى وشك الولادة .. أهم وأحلى حدث في حياتي”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ونالت إعجاب الآلاف منهم، وأثنوا على جمال سوسن وقدرتها في المحافظة على ملامحها من دون تغيير بعمليات التجميل. وأبدى الكثيرون إعجابهم بجمالها وقارنوا بين شكلَيها في الماضي والحاضر، ورأى معظمهم أن رغم ظهور علامات التقدّم في السنّ على وجهها ما زالت تتمتع بالجاذبية.

يُذكر أن آخر أعمال سوسن بدر، مسلسل “ونحب تاني ليه” الذي عُرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة كريم فهمي، ياسمين عبد العزيز، تارا عماد، شريف منير، بدرية طلبة، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.