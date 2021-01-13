ياسمين عبد العزيز.. الصورة الأولى من مسلسل “اللي ما لوش كبير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز الصورة الأولى لشخصية “غزل” التي تؤديها في مسلسل “اللي مالوش كبير”.

وعلقت ياسمين على الصورة قائلة: “متجيش عليها عشان سكتها ضلمة.. غزل.. اللي مالوش كبير”.

وتقدم ياسمين في “اللي مالوش كبير” دوراً مليئاً بالإثارة والتشويق والأكشن في قالب اجتماعي كوميدي، بعد أن قدمت الدراما الاجتماعية الموسم الماضي في مسلسل “ونحب تاني ليه”.

وتشارك النجمة المصرية في مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي يجري تصويره حالياً إلى جانب مجموعة من النجوم ومنهم زوجها الفنان أحمد العوضي وخالد الصاوي وإيمان السيد وأحمد سعيد عبد الغني وهدى الإتربي ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وغيرهم.

العمل من تأليف عمرو ياسين وإخراج مصطفى فكري ومن المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان الدرامي 2021.