أحمد سعد يوضح حقيقة خلاف شيرين وحسام حبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نفى النجم المصري أحمد سعد وجود خلاف أو شجار بين النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب مؤكداً أن كل ما يقال على لسانه محض شائعات.

وقال أحمد سعد في لقاء مع الإعلامية ريهام سعيد: “علاقتي بيهم طيبة جداً، وهم ناس كويسين، وعمري ما شفتهم بيتخانقوا مع بعض أبداً”.

وأشار النجم المصري إلى أن الكثير من الشائعات تحدثت عن حصول شجار بين شيرين وحسام في الشارع وأنه تدخل لحل هذا الخلاف بينهما، موضحاً أنه لم يلتقِ شيرين في ذلك اليوم أبداً، وقال: “بعد سماع هذا الخبر تحدثت إلى شيرين لأعرف ما الذي يحصل”.

وحول نيته في تقديم ديو غنائي مع شيرين قال: “أحسن حاجة إنك تبعد شغلك عن الصحاب والقرايب”، مشيراً إلى أنه يفضل أن يقدم ديو مع أصالة.

وخلال الفترة الماضية تمت فبركة الكثير من الشائعات حول علاقة الثنائي شيرين وحسام وملأت أخبارهما الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي.