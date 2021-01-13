ما مصير فيلم “ألين” المستوحى من حياة سيلين ديون؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تم الإعلان عن تأجيل إطلاق فيلم “ألين” Aline في الصالات الفرنسية إلى نوفمبر 2021، بسبب تفشي جائحة كورونا.

الفيلم من إخراج الفرنسية فاليري ميرسييه وبطولتها، ومستوحى من حياة النجمة الكندية سيلين ديون.

وكان من المقرر إطلاق الفيلم في نوفمبر 2020 لكن الإبقاء على هذا الموعد أصبح متعذراً بعدما أدت تدابير الحجر العام الثاني المعمول به منذ نهاية أكتوبر الماضي في فرنسا إلى إقفال دور السينما وسواها من المؤسسات الثقافية.

ويعد هذا الفيلم أحد أكثر الأفلام الفرنسية المنتظرة، والذي يعتبر تكريماً لمسيرة سيلين الديون ويسلط الضوء على موهبتها.