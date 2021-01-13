أحدث ظهور لدينا الشربيني.. فمن الفنان الذي رافقها في الصورة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: رغم ظهورها القليل على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنشر الكثير من الصور عبر حساباتها على السوشيال ميديا، لكن اختارت الفنانة المصرية دينا الشربيني أن تطل على متابعيها عبر انستغرام بصورة جديدة تظهر فيها برفقة الفنان عمرو يوسف خلال وجودهما في لبنان.

وأرفقت دينا الشربيني الصورة بكلام جميل عن الصداقة قائلة: “من الممتع دائماً التصوير مع أعز أصدقائي”.

يذكر أن دينا الشربيني تصدرت الترند الفترة الأخيرة وأصبح اسمها متداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد شائعة انفصالها عن عمرو دياب، وأصبحت قصتهما الشغل الشاغل لبعض الأشخاص الذين باتوا يربطون أي تفصيل صغير بانفصالهما، وحتى هذه اللحظة التزم الثنائي الصمت ولم يكشفا عن حقيقة تلك الأخبار.

أما على الصعيد الفني فقد بدأت دينا الشربيني تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها المقبل الذى يحمل اسم “قصرالنيل” وستخوض من خلاله السباق الرمضاني 2021، وتجسد دينا الشربيني دور فتاة أرستقراطية خلال فترة الستينات، ويشارك في بطولة العمل كل من: ريهام عبدالغفور، صلاح عبدالله، صبري فواز، محمود البزاوي، أحمد خالد صالح وغيرهم.