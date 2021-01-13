درة تتلقى أجمل مفاجأة في حياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة التونسية درة زروق الـ41، وبهذه المناسبة كشفت الممثلة عن تلقيها أجمل مفاجأة في حياتها من زوجها هاني سعد.

وفي التفاصيل نشرت درة مقطع فيديو عبر خاصية ستوري في انستغرام استعرضت خلاله​ المفاجأة التي حضّرها لها زوجها في عيد ميلادها، إذ زين المنزل بالبالونات والهدايا إضافة إلى كتابة اسمها بأحرف كبيرة على علب الهدايا وقالب الحلوى.

وعبرت درة عن سعادتها بهذه المفاجأة وعلقت قائلة “أجمل مفاجأة في حياتي.. ربنا يخليك ليا أحبك جداً”.

وكانت درة وهاني قد احتفلا بزواجهما في نوفمبر 2020، في حفل أقيم في أحد الفنادق الفخمة بمدينة الجونة، بحضور الأهل والأصدقاء ومجموعة كبيرة من نجوم ونجمات الفن.