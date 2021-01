تأجيل اطلاق فيلم "ألين" المستوحى من حياة سيلين ديون نحو سنة

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

باريس: أدّت جائحة كوفيد-19 إلى الإعلان الثلاثاء عن تأجيل إطلاق فيلم "ألين" في الصالات الفرنسية إلى نوفمبر 2021، أي لنحو سنة، وهو فيلم من إخراج الفرنسية فاليري ميرسييه وبطولتها، يستلهم حياة النجمة سيلين ديون.

وكان من المقرر أصلاً أن يكون نوفمبر 2020 موعد إطلاق عروض هذا الفيلم الذي يستند إلى حياة المغنية الكندية.

لكنّ الإبقاء على هذا الموعد أصبح متعذراً بعدما أدت تدابير الحجر العام الثاني المعمول به منذ نهاية أكتوبر الفائت في فرنسا إلى إقفال دور السينما وسواها من المؤسسات الثقافية.

واضطر ذلك شركة "غومون" التي تتولى توزيع الفيلم إلى إعادة النظر أكثر من مرة في تاريخ إطلاقه، وكان آخر موعد حددته 17 فبراير.

تم إطلاق المقطع الدعائي الأول لفيلم Aline (أو The Power of Love باللغة الإنجليزية) في 31 أغسطس الماضي، وهو من بطولة المخرجة الفرنسية فاليري لوميرسييه في دور ألين ديو ، نسخة الفيلم من سيلين ديون.

سيروي الفيلم حياة ديون منذ ولادتها ونشأتها المتواضعة في كيبيك في أواخر الستينيات ، إلى صعودها غير العادي إلى الشهرة ، وعلاقاتها مع عائلتها ، والمدير ، وزوجها الراحل رينيه أنجليل ، وإقامتها في لاس فيجاس.

يتبع الفيلم موجة أفلام السير الذاتية لمطربين مشهورين ، بعد نجاح فيلم Bohemian Rhapsody وفيلم Rocket Man عن Elton John.

تبلغ ميزانية الفيلم المليء بالموسيقى 23 مليون دولار، وسيتضمن أغان شكلت أكبر نجاحات المغنية الكيبيكية بما في ذلك: "All by Myself" و "My Heart Will Go On" و "The Power of Love" و "I'm alive "، وكلها أذنت بها ديون.