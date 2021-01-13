شكرا لقرائتكم خبر عن هالى بيرى: أمر "محزن" عدم فوز أى امرأة سمراء بجائزة الأوسكار منذ 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نجمة الأوسكار الشهيرة هالى بيرى، إنه لشىء "محزن" عدم فوز امرأة سمراء بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة منذ عام 2002، وجاءت تصريحات هالى بيرى بعد ما يقرب من 20 عاما من فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها فى "Monster’s Ball"، حيث لعبت دور البطولة جنبا إلى جنب مع بيلى بوب ثورنتون و من اخراج مارك فروستر.



هالي بيري لحظة فوزها بالاوسكار

وتحدثت هالى بيرى عن عدم منح الأكاديمية اللقب لامرأة سوداء أخرى منذ ذلك الحين، مشيرة لصحيفة "ميرور" أنها كانت تتوقع أن بعد هذه الليلة " ليلة فوزها بالجائزة " أنه فى القريب هناك نجمات سمراوات البشرة سيكون لهن الحظ أيضا لنيل نفس الجائزة .

واستكمل هالى بيرى قائلة: "لقد مر الآن 20 عاما ولم تنل هذه الجائزة أى ممثلة من الممثلات ذوات البشرة السمراء، وفى كل مرة يحين فيها موعد الأوسكار، أتأمل بشدة وأقول حسنا، ربما هذا العام ..لكن فى الحقيقة لقد أصبح الأمر مفجع".