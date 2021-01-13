شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد فى لقاء سابق: أبويا مفيش شغلانة ما اشتغلهاش وكان عامل فى فنون جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان بيومى فؤاد حالة كبيرة من الحزن بعد وفاة والده فؤاد حداد أول من أمس الاثنين، وتم دفنه في مقابر الأسرة على طريق الفيوم، ويعرف الجمهور جيداً بيومى فؤاد على الشاشة بأدواره الكوميدية وأحياناً التراجيدية، إلا أن هناك العديد من الجوانب في حياة بيومى فؤاد لا يعرفها الجمهور، والخاصة بنشأته ورحلة كفاح والده الراحل والتى تحدث عنها بيومى قبل 3 سنوات في برنامج آخر النهار.

فمنذ 3 سنوات حل بيومى ضيفاً على الإعلامى خيرى رمضان في برنامج "آخر النهار" وتحدث عن والده عم فؤاد حداد وقال: أبويا من وهو صغير ساب الصعيد لأنه من قنا، ونزل إلى القاهرة واشتغل شغلانات كتير جداً، كل فيلم عربى أشوفه فيه حد بيشتغل شغلانة معينة وإحنا قاعدين بنتفرج على الفيلم أبويا يقولى أنا اشتغلت الشغلانة دى".

وأضاف بيومى :"من الشغلانات التي عمل فيها والدى، شغلانة فريد شوقى في فيلم "جعلونى مجرماً أما كان بيبيع لبن وراكب تروسيكل ويطلع الزبادى للناس فى البيت، وشاور أبويا لينا وقال أنا اشتغلت الشغلانة دى، وأبويا حكالى موقف حصله وهو بيوزع لبن في مصر الجديدة وشاف حد شبه أخوه الصغير واقف على جنب ولابس جلابية وراحله لاقاه أخوه فعلا وأخده بالحضن وقعدوا الاتنين يعيطوا".

وتابع بيومى فؤاد: "أبويا اشتغل شغلانات كتير أوى لغاية ما ربنا كرمه واتعين موظف، أو عامل، في كلية الفنون الجميلة واستمر لحد ما بقى رئيس عمال الكلية.

وأعادت الصفحة الرسمية للفنان بيومى فؤاد على موقع "فيس بوك" نشر بوست كتبه محمد فتحى رئيس تحرير برنامج آخر النهار عن كواليس استضافة بيومى فؤاد في البرنامج وحديثه عن والده، والعديد من الأمور في نشأته واعتزازه بوالده الذى كان عاملاً في نفس الكلية التي درس فيها بيومى ودخلها لرغبة والده في ذلك.