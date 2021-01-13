شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تقدم شكلا جديدا للدراما المصرية بجرعات تليفزيونية ممتعة فى 15 حلقة لكبار النجوم فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى فى تطوير وتجديد شكل الشاشات المصرية ومدها بالأعمال الجديدة على مدار العام، وخلق مواسم تليفزيوينة تجنبك التكدس الذى كانت تشهده الفضائيات في موسم رمضان، وأن تصبح المسلسلات الجديدة على مدار العام، خاصة في ظل تراكم تورتة الإعلانات خلال الشهر الكريم فقط، مما كان يؤدى إلى خسارة العديد من الفضائيات لأموال طائلة ـ الآن تقدم المتحدة شكلا جديدا للدراما المصرية، تعتمد على تقديم مسلسلات ذات 15 حلقة فقط، والمميز فيها أنها لكبار النجوم الذين يتمتعون بشعبية عريضة في مصر ومختلف الدول العربية، وينتظرهم قطاع عريض من متابعى الدراما الرمضانية.

يأتي في مقدمة هؤلاء النجم يوسف الشريف، حيث تقدمه الشركة المتحدة هذا العام في مسلسل "كوفيد 25"، للمؤلفة إنجى علاء، ورغم الإثارة والغموض اللذين دائما ما يقدمهما يوسف الشريف في أعماله، ويجعل مسلسلاته تحتمل أكثر من 30 حلقة، إلا أن المتحدة سعت لتقديم جرعة تليفزيوينة مكثفة هذا العام من خلال 15 حلقة فقط، هذا الأمر لم يقتصر على مسلسل "كوفيد 25" فحسب، بل أيضا تقدمه المتحدة مع مسلسل آخر وهو "بين السما والأرض"، للنجمين هانى سلامة وغادة عادل، والمأخوذ عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، ويتولى كتابته إسلام حافظ، ويقوم بإخراجه ماندو العدل.



يوسف الشريف وهانى سلامة

ما تفعله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من التطوير المستمر والبحث عن كل ما هو جديد لوضع الدراما المصرية في المكانة التي تستحقها، فضلا عن عمليات ضبط الأجور وزيادة معدلات الإنتاج، يستحق الإشادة وتسليط الضوء عليه، وما علينا إلا الانتظار لكل ما تبتكره من جديد يصب في مصلحة الفن المصرى بشكل عام.