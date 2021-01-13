شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى يحيى ذكرى وفاة والده بكلمات مؤثرة: ربنا يصبرنا على تحمل فراقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان شريف رمزي الذكرى السادسة لوفاة والده المنتج الراحل محمد حسن رمزي، وكتب شريف رمزى، عبر حسابه بموقع انستجرام :"زي النهارده من 6 سنين صحيت على أكبر خبر صادم و مؤلم في حياتي و هو خبر وفاة والدي محمد حسن رمزي".

وأضاف:"مهما أوصف حجم الوجع و الخسارة والتغيير اللي حصل في حياتي بعد اليوم ده مش حاقدر ربنا يصبرنا على تحمل فراقك يا أعظم و أحن و أطيب أب و إنسان في الدنيا، ربنا يرحمك يا أبويا و يجمعني بيك في الجنة أرجو الدعاء له و لكل أمواتنا".



شريف رمزى انستجرام

وكان الفنان شريف رمزي، احتفل بتعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشرت زوجته الفنانة ريهام أيمن صورة لهما ومعهما أبناؤهما ليليا ورمزى، حيث ظهروا معًا عبر حسابها على موقع إنستجرام، وكتبت: "أخيرًا بات بإمكاننا احتضانه مرة أخرى"، وذلك في إشارة للأيام الماضية وخضوعه للعزل منذ إصابته بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد إعلان النجم شريف رمزى أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".