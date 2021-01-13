شكرا لقرائتكم خبر عن هذا النجم يعتذر عن ادعاءاته ضد كانى ويست.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم كول كاريجان أحد نجوم تيك توك اعتذارا لكيم كاردشيان وزوجها كانى ويست وذلك على خلفية ادعاءات غير صحيحة بأنه مارس علاقة جنسية مع كانى ويست، وتعود القصة إلى قيام كول بإعادة تغريدة من شخص يسأل عن مزاعم أن كول مارس الجنس مع كانى ومع التغريدة لقطة من سلسلة رسائل نصية مفبركة من الخارس الشخصى لكانى ويست، وعلق كول وقتها بعدم تأكيد أو نفى هذه الرسائل".

كول وكاني ويست وزوجته كيم كاردشيان

وتلقى كول لاحقًا خطاب إيقاف من محامى الحارس الشخصى وهو ما دفعه للاعتذار قائلا، "لكى أبقى خارج المحكمة، يجب أن أقدم اعتذارًا إلى السيد ويست وكيم كارداشيان، أنا أسف جدًا ، لقد فعلت ذلك بصراحة من أجل حقيقة بسيطة أن زوجك صوت لصالح ترامب في الانتخابات، ولا يمكننا ببساطة أن يكون لدينا هذا المهرج في أمريكا".

وكان خطاب الإيقاف طالب كول بتقديم اعتذار إلى كيم وكانى، وكذلك الحارس الشخصي ستيف ستانوليس.