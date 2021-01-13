شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تحتفل بعيد ميلاد حبيبها أورلاندو بلوم بصور تذكارية من زيارتهما لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة العالمية كاتي بيري بعيد ميلاد حبيبها الفنان البريطاني أورلاندو بلوم، اليوم الأربعاء، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها صورا تجمعها بـ أورلاندو بلوم كان من بينها صور تذكارية من زيارة سابقة لهما إلى مصر.

وأعربت كاتي بيري عن سعادتها البالغة لاحتفالها بعيد ميلاد حبيبها، حيث علقت على الصور قائلة: "أسعد 44 عاما لحبي والد دوف اللامع، فهو مرآة متلألئة ترى وتعكس لى ما لا أستطيع رؤيته بعد.. شكرًا لك دائمًا، مسرور جدا لقمري.. أحبك".



كاتي بيري عبر إنستجرام

وتضمنت الصور لقطات رومانسية وكان من بينها صور لهما في مصر حينما زارا الأهرامات معا، كما ظهرا وهما يركبان الخيل، ويستمتعان ببعض الوقت في أجواء رومانسية.



كاتي بيري وزوجها في زيارة سابقة لمصر

وفي وقت سابق، ودعت النجمة كاتي بيري عام 2020 بطريقتها الخاصة، حيث استقبلت العام الميلادي الجديد 2021 بمشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورتين لها وهي جالسة داخل صندوق وتبدو سعيدة للغاية، وقد لاقت الصورتان تفاعلا كبيرا بين متابعيها ومعجبيها، حيث احتفلت الفنانة العالمية بالكريسماس، من حلال مشاركة جمهورها على إنستجرام مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة غريبة فى ثوب يشبه شجرة الكريسماس، معلقة: "لماذا تقطع الشجرة طالما ممكن أن تكون أنت الشجرة".

وأطلقت كاتى بيرى في الآونة الأخيرة كليبها الجديد ‪بنسخة جديدة تحمل العديد من "الأنيميشن"، وذلك على قناتها الرسمية عبر يوتيوب، حيث استطاع كليب " ‪SMILE " الذى أخرجه ماثيو ميجال كولين أن يحقق ملايين المشاهدات خلال فترة وجيزة.



الممثل أورلاندو بلوم



أورلاندو بلوم



كاتى بيرى مع حبيبها