شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن هارت يتعاقد مع نيتفكس على أربعة أفلام جديدة من بطولته وإنتاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الممثل كيفن هارت وشركته HartBeat Productions، صفقة جديدة مع نيتفلكس، على أن يقوم هارت، بـ بطولة وإنتاج أربعة أفلام مع منصة البث، الصفقة التي أبرمها هارت تشبه الشراكة التي أبرمها آدم ساندلر مع Netflix، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thewrap".

إنها ميزة كبيرة لـ Netflix، حيث يعد هارت واحدًا من عدد قليل من نجوم شباك التذاكر الذين يمكنهم الحصول على تمويل دائم، حيث حققت أفلامه أكثر من 4 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم، وفي العام الماضي، حظي هارت بأفضلية من خلال الكوميديا ​​الخاصة به على منصة البث نيتفلكس، "Zero F—s Given"، والذي شاهده 21 مليون حساب في الأسابيع الأربعة الأولى.

قال هارت في بيان: "الشراكة مع Netflix هي فرصة رائعة لي ولشركتى، أنا متحمس للعمل في إنتاج أفلام متطورة باستخدام Netflix، وأنا ممتن للغاية لتيد ساراندوس وسكوت ستوبر، حيث نتشارك نفس الرؤية الإبداعية ونضع الجمهور دائمًا في المقام الأول، وبالتالى يتعلق العمل بالنمو ويستمر فريقي في HartBeat في تجاوز توقعاتي بقدرتهم على تطوير القصص والعلاقات، وهدفنا هو جعل اسم HartBeat مرادفًا للترفيه من الدرجة الأولى ".

كما قال سكوت ستوبر في بيان "تمتعت Netflix بعلاقة طويلة مع كيفن وكنا محظوظين بما يكفي للشراكة معه عدة مرات، إنه منتج عملي وكان من الرائع مشاهدته يبني شركة HartBeat، هناك عدد قليل جدًا من الفنانين الذين يمكنهم جذب الجماهير من جميع الأعمار والنجاح في عمل الكوميديا ​​والدراما والأفلام العائلية، ولذلك نحن متحمسون للشراكة مع Kevin وفريقه الرائع في Hartbeat، للترفيه عن جمهورنا لسنوات قادمة ".