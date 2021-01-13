الحلفاوي يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد بعد الفوز على تشيلي بكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على تهنئة المنتخب الوطني لكرة اليد، بالفوز على منتخب "تشيلي" بنتيجة 35 /29 ، في افتتاح بطولة كأس العالم.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً:"أجيال تسلم أجيال.. مباراة الإفتتاح أمام (شيلي) سهلة نسبيًا.. ولكنها أفصحت عن أبطال يبشرون بإستمرار تواجد مصر بين عظماء كرة اليد .. هم مجردون من ميزة إقامة البطولة على أرضنا بسبب الكورونا، ولكنهم بالتأكيد يستشعرون دعمكم وتشجيعكم أمام الشاشات.

وأضاف: "المباريات الصعبة قادمة، وثقتنا في أبطالنا بلا حدود".

وانتهت مباراة منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره تشيلي، التي جمعت بينهما في افتتاح مونديال كأس العالم لكرة اليد، المُقام في مصر.

وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ، تم تقسيمها على 8 مجموعات.

بطولة العالم لكرة اليد تقام في نسختها السابعة والعشرين، والتي تستضيفها صالات مصر خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى 31 من الشهر ذاته.