فيديو نادر.. رقص مديحة كامل على غناء محمود عبدالعزيز "أي والله وحشونا الحبايب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي

مقطع فيديو نادر، نشره المخرج الكبير جميل المغازي، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، مارس 2020، ترقص فيه الفنانة مديحة كامل على غناء النجم محمود عبد العزيز "أي والله وحشونا الحبايب والله" من حفل فناني الجيزة.

وفي الثمانينيات، انطلقت جمعية فناني وإعلاميي وأدباء الجيزة وضمت أغلب فناني مصر، تحت قيادة الملك فريد شوقي، ووثق المخرج التليفزيوني جميل المغازي بكاميرا الفيديو العديد من حفلاتها، وبين الحين والآخر يبثها عبر قناته على موقع "يوتيوب".

وتحل علينا يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021، ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة مديحة كامل والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1997.