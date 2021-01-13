ندى بسيوني: "قفشة" صنع لنفسه تاريخا.. واللي حسبها بالمال غلط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة ندى بسيوني رسالة لصانع ألعاب النادي الأهلي محمد مجدي "قفشة".

وكتبت "بسيوني" عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "المجد لطموح قفشة، فرق الدهر بين من صنع لنفسه تاريخا وسيخلد اسمه وأهدافه سيتوارثها أجيال ليكرمه الله بهدف تاريخي لن يُنسى.. فرق بينه وبين من يحسبها بالمال.. حسبتك غلط".

أضافت: "اللي حاسبها صح حقق 4 بطولات مع النادي في أول موسم وحفر لنفسه اسم كنجم من نجوم الكيان في خلال موسم واحد فقط".

يذكر أن آخر أعمال ندى بسيوني مسرحية "حمام الست" التي عرضت على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية، ومن بطولة محمد عز، وهاجر الشرنوبي، وزياد يوسف، وعلاء زينهم، وأحمد السيد، ومحمد بريقع، وإسلام صلاح، وميليسا رأفت، رؤية سينمائية أحمد سمير، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.