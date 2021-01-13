غادة إبراهيم تُعلن تعافيها من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة غادة إبراهيم، عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت غادة، عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد لله رب العالمين.. نتيجة البي سي أر، طلعت سلبية (PCR) ومع إني عانيت خلال 20 يومًا إلا أن طلع فيه فوائد لكورونا.. غير إنها أجبرتني على عدم الخروج مطلقًا، كمان فقدت 10 كيلو من وزني مكونتش عارفة أنزلهم .. الحمد لله على كل شىء، قدر الله وما شاء فعل ربنا يشفي كل مريض".

يذكر أن آخر أعمال غادة إبراهيم، مسلسل "ابن موت" بطولة خالد النبوي، وعلا غانم، ومحمد نجاتي، وسميرة عبد العزيز، وهيدي كرم، ومحمد لطفي، والراحلة هياتم، وفريدة سيف النصر، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج سمير سيف.