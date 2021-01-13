(تفاصيل) .. ألبوم محمد منير واستعداده لحفل جاهيري ضخم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير العام لشركة "قنوات" خالد جمال، عن تفاصيل العمل على الألبوم الغنائي الجديد للفنان محمد منير، والتحضيرات لتصوير بعض الأغاني في أوروبا، ولحفل جماهيري للكينج بمجرد الاطمئنان على سلامة الجمهور واستقرار أوضاع فيروس "كوفيد".

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وأوضح جمال خلال مقابلة مع برنامج MBCTrending إن العمل على الألبوم استغرق أكثر من عام ونصف العام من الاستماع والاختيار، وخلال تلك الفترة استمع محمد منير لكل ما قُدم، وتمت المفاضلة بين العديد من الأشكال وصولا للأنسب، والأكثر تماشيا مع الرسالة المراد إيصالها للناس.

وأكد أن ألبوم "باب الجمال" يضم خمس أغنيات احتاجت مجهودا كبيرا جدا في العمل على التفاصيل الموسيقية،

وسهرا إلى الفجر من محمد منير، وكثيرا ما بنيت أغنيات ثم أعيد إنتاجها مرة أخرى لتحسينها، فالأهم بالنسبة لهم هو الجودة وليس الكم.

أما الأغنيات الأربع الأخرى، التي تخطط الشركة لطرحها عبر المنصات الموسيقية والسوشيال ميديا، فأوضح خالد جمال أن توقيت طرحها يعتمد على تفاعل الجمهور، ففي كل مرة تشير الأرقام إلى أن الجمهور بدأ يشبع ستطرح أغنية جديدة، وهم لا ينوون البعد عن الجمهور لفترة طويلة، خاصة في ظل المطالبات بإصدار المزيد من الأغاني.

وأضاف خالد جمال أنهم يراقبون الأرقام بدقة، ووفقا لردود الفعل على كافة المنصات في

كافة دول العالم، وبناء على الأغنية التي ستكون الأكثر استماعا، سيتم تنفيذ المزيد من الأغاني.

وعن خطط تصوير أغنيات الألبوم، صرح إنهم على تواصل مع أكثر من جهة في مصر وسويسرا وألمانيا، ويرون أن بعض الأغاني يجب أن يكون تصويرها في ألمانيا أو أوروبا، ويمكن تصوير البعض الآخر في مصر، لكن ذلك لم يحدد إلى الآن.

و أشار أن ردود الفعل على أغنية "باب الجمال" زادت اشتياق محمد منير للقاء جمهوره، وأعطتهم جرعة كبيرة من الحماس، وبمشيئة الله سيلتقي محمد منير بجمهوره في حفل جماهيري كبير بمجرد استقرار أوضاع "كوفيد"، والاطمئنان على سلامة الجمهور.

وذكر خالد جمال إنه كان برفقة محمد منير في اليوم السابق على إجراء هذه المقابلة، وهو بصحة جيدة جدا، ويتابع كل ردود الأفعال، وسعيد بها جدا مثلهم، مشيرا إلى ردود الأفعال فاقت توقعاتهم لدرجة أدت إلى اضطرارهم لتأجيل إصدار الأغنية الثانية.