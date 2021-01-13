غدًا.. هيثم شاكر في ضيافة "أبلة فاهيتا"

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفنان هيثم شاكر ضيفاً مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" في برنامجها "لايڤ من الدوبلكس"، بحلقة الخميس في تمام الساعة 11

مساء على قناة ON.

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ويتحدث هيثم شاكر في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية، عن حياته الشخصية والمهنية، ويتفاعل مع عدد من الألعاب الطريفة،

وسط تفاعل الجمهور.

كما يشارك في الحلقة أيضا أ.د حسام غنيم أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11

مساء على قناة ON.

يذكر أن هيثم شاكر شارك في رمضان 2020 بمسلسل "حب عمري" أول بطولة له وشارك في العمل سهر الصايغ ومحمد عادل ومنة فضالي ومي القاضي وأماني كمال وديانا هشام ومحمد مهران ومحمد سليمان وأحمد كرارة وتامر فرج وحمادة بركان وهاجر الشرنوبي وسامح الصريطي وحنان سليمان وعبير منير ومحمد مرزبان، تأليف وسيناريو فداء الشندويلي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا".