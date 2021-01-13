غادة عادل تكشف عن البوستر الدعائي لفيلمها الجديد (أهل الكهف)

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت النجمة غادة عادل، البوستر الدعائي لفيلمها الجديد "أهل الكهف"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وظهرت "غادة" في البوستر الدعائي مرتدية ملابس رومانية.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي ،غاده عادل

، خالد الصاوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج ،احمد عيد ،ريم مصطفي ،مصطفي فهمي ،بيومي فؤاد، أحمد فواد سليم ،صبري فوار، هاجر أحمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاح وليد منصور الذي حصل على أفضل منتج في 2020 بمهرجان دير جيست والفضائيات العربية.

ويعد "أهل الكهف" التعاون الثاني أيمن بهجت قمر والمنتج وليد منصور بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "البدله" والذي تخطت إيراداته ٧٠ مليون جنيه.

وينتمي فيلم "أهل الكهف" لنوعية الأفلام الملحمية وسيقدم باللهجة العامية مأخوذ عن رواية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم، وكتب لها السيناريو والحوار أيمن بهجت قمر، على أن يتولى إخراجه عمرو عرفة.