ياسمين عبدالعزيز تكشف عن شخصيتها في مسلسلها الرمضاني (اللي مالوش كبير)

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز عن اسم شخصيتها في مسلسلها الجديد "اللي مالوش كبير"، والذي من المقرر عرضة خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.

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ونشرت "ياسمين" صورة من كواليس المسلسل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة "غزل"

ويشارك في المسلسل عدد من النجوم وأبرزهم النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

وسبق وشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة مسلسل "لآخر نفس"، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن

وطارق الكاشف، وإخراج حسام على.

يذكر أن النجمة ياسمين عبد العزيز، كانت قد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي لاقى نجاحاً جماهيراً كبيرا، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي وبطولة ياسمين ‏عبد ‏العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة