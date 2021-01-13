منة عرفة تكشف دورها في إسعاف يونس

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة الشابة منة عرفة عن دورها في مسلسل "إسعاف يونس" بطولة الفنان محمد أنور، والذي يعرض عبر إحدى المنصات الرقمية.

وقالت "منة" خلال لقائها في برنامج "عين أونلاين": " إنها كانت متخوفة في البداية من الدور نظرا لأنه كوميدي وهي تعتبر نفسها ليست كوميديانة من الدرجة الأولى.

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وأضافت منة عرفة أن "لوجي" تعمل طبيبة وتحب "يونس" كثيرا وتحاول أن تلفت نظره بأي طريقة لكنه لا يبادلها نفس المشاعر ووصل الأمر إلى حد شعوره بالقرف منها.

وأشارت منه عرفة إلى أن الطبيبة "لوجي" تفعل شيئا يجعل الجميع يشعر بالقرف

منها بما فيهم محمد أنور.

يذكر أن مسلسل "إسعاف يونس" يعرض يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع على منصة Watch It من بطولة محمد أنور و الفنانة سارة سلامة وهناء الشوربجي ومنة عرفة ومحمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة وأحمد فهمي وعبير صبري ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وكريم محمود عبد العزيز خلال الحلقات القادمة، والعمل من إخراج معتز التوني.