تامر حبيب يوجه رسالة جديدة بعد رسالته لملك الموت

ياسر رشاد - القاهرة - وجه السيناريست تامر حبيب رسالة جديدة، بعد رسالته إلى ملك الموت، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

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وكتب "حبيب": "علي فكرة الكلب لما بيهوهو،

ماحدش بيرد عليه، مع الاعتذار للكلاب، عشان أنا بصراحة لما كلبي بيهوهو بأرد عليه علشان هو كلب متربي و محترم و في حاله و نيته صافية و نضيفة".

وكان قد أثار السيناريست تامر حبيبت جدلاً كبيرا خلال الأيام الماضية بعد توجيهه رسالة إلى ملك الموت، حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك": " يا استاذ عزرئيل... ممكن بس يومين او حتي يوم واحد اجازة في الاسبوع... عشان كده علي آخر يناير مش هألاقي حد اعزي فيه...ده لو حضرتك ماشرفتنيش بالزيارة... Ca ne vas pas comme ca!!!! ".

