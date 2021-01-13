بالبلونات والهدايا .. هكذا فاجأ رجل الأعمال هاني سعد زوجته درة في عيد ميلادها

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ رجل الأعمال هاني سعد زوجته النجمة درة في أول عيد ميلاد لها بعد زواجها بتزيين المنزل بالبالونات والهدايا وتورتة عيد ميلادها.

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ونشرت درة صور لمنزلها عبر خاصية (الإستوري)، عبر حسابها

الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة: "أجمل مفاجأه فى حياتى، ربنا يخليك ليا".

وكانت قد إحتفلت النجمة درة بزفافها في شهر نوفمبر الماضى فى الجونة، بحضور العديد

من الأصدقاء من داخل الوسط الفنى الذين حرصوا على مشاركتها هذه اللحظات السعيدة.

يذكر أن درة شاركت مؤخرا في حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر ويتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.