شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عاصى الحلانى يتلقى لقاح كورونا فى الإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الفنان اللبناني وليد الحلاني نجل النجم عاصي الحلاني، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال تواجده في دولة الإمارات العربية، معربا عن شكره الشديد للإمارات ولهيئة الصحة في دبي.

وشارك وليد الحلاني جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة توثق لحظة حصوله على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، معلقا :"اليوم تلقّيت اوّل جرعة من لقاح كورونا كوفيد19، شكراً لدولة الإمارات و لهيئة الصّحة في #دبي على العناية الرائعة".



الفنان وليد الحلاني

وأصيب الوليد الحلاني وأسرة الفنان عاصي الحلاني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الفترة الماضية، ففي نوفمبر 2020، كشف الفنان اللبنانى ​الوليد الحلانى​ عن إصابته وجميع أفراد أسرته في الفترة السابقة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال الوليد، إنه ووالده الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ ووالدته كوليت الحلاني وشقيقته ​ماريتا الحلانى، أصيبوا بفيروس كورونا​، لكن تم شفاؤهم منه منذ فترة.

وقال الوليد في تصريحات تلفزيونية له "بدي خبركن إنو كل أفراد أسرتي انصابو بالفيروس، كنت مسافر لدولة مصابة، ونقلت العدوى لأبو الوليد وأم الوليد كان عندها من زمان، وإخت الوليد كمان كان عندها، لكن هلأ الحمدالله تعافينا وصرنا بخير بفضل الله".