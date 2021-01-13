شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يمارس تمارين مكثفة للعودة لفورمته قبل22 عاما بسبب فيلمه القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتاد محبو النجم براد بيت على رؤية نجمهم بكافة الأدوار المختلفة طوال مشواره، حيث يعد واحدا من الممثلين ممن يتمكنون من تقديم كافة الألوان، إلا أنه وخلال السنوات الأخيرة غاب عن نوعية أفلام الأكشن التي تقوم على مشاهد القتال التى اشتهر بها في وقت سابق، وتحديداً خلال عام 1999 أشهر أفلامه القتالية عبر فيلم Fight Club.



براد بيت خلال صورة فى فيلمه الأخير وصورة أخرى من فيلم fight club عام 1999

ولكن مؤخراً ووفقاً لموقع "ذا ميرور" فإن النجم براد بيت يستعد من أجل العودة لما كان عليه قبل 22 عاما، الأمر الذى يعتبر تحدياً منه خاصة أنه الآن في عامه الـ 57، وليس بنفس اللياقة البدنية الذى كان يتمتع بها حينما كان في العشرينات من عمره.

إلا أنه وكعادته قبل التحدى من خلال فيلمه القادم Bullet Train الذى يحضر له حالياً، حيث يلعب فيه العديد من المشاهد القتالية والحركة بواسطة آلات حادة مثل السكين مثلما ذكر موقع ذا ميرور خلال تقرير أخير، وبالتالي يسعى جاهداً من أجل الحصول على فورمة مميزة تؤهله للعب الدور بتميز على شاكلة فيلم Fight Club، وبالتالي ظهر مؤخراً خلال نزهة في البحر بلياقة بدنية عالية أكد التقرير أنها ربما كانت نوع من الاستعدادات للفيلم القادم.

كما يتدرب على أمور أخرى مثل الكيك بوكس، وغيره من الرياضات العديدة الذى يسعى من خلالها للتميز بفورمة عالية.

وكان النجم براد بيت قد كشف عن حبه للغطس والسباحة مؤخراً أثناء استمتاعه بأجازته فى جزيرة توركس وكايكوس في مدينة بروفيدنسياليس التي تتواجد ضمن نطاق ولاية نيويورك، حيث شوهد بداية الأسبوع وفقاً لما نشره موقع الديلى ميل أثناء استمتاعه برفقة مجموعة من الأصدقاء على متن قارب بالسباحة.