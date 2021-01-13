شكرا لقرائتكم خبر عن زين مالك يطلق خطا ساخنا لدعم ألبومه الجديد Nobody Is Listening والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى زين مالك يسعى بكل قوته لدعم ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم "Nobody Is Listening"، حيث أطلق النجم الشهير خطا ساخنا جديدا حيث يمكن للمعجبين الاستماع إلى مقتطفات من ألبومه الجديد الذى أوشك على إطلاقه.

وكشف زين مالك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر" عن الرقم الخاص بألبومه والذى يتيح للمعجبين سماع أغنيات الألبوم من خلال تحديد أرقام من بين واحد وحتى تسعة.

ووفقا لعدد من التقارير فإن المقطوعات الموسيقية الوحيدة غير المتاحة للاستماع إليها على الخط الساخن هما "Vibez" و"Better".



النجم زين مالك

يذكر أن ألبوم زين مالك الجديد الذى ينتظره الملايين من محبيه وعشاقه حول العالم يحمل اسم "Nobody Is Listening"، وهو الألبوم الثالث الفردى الذى يقدمه زين مالك، وحدد النجم الشهير موعدا لإطلاقه بعد غد الجمعة 15 يناير، وقد بدأ زين مالك تسجيل هذا الألبوم منذ بداية عام 2020.

يضم ألبومNobody Is Listening" " إحدى عشر أغنية منهم أغنيتين اطلقهم زين مالك من أجل الترويج للألبوم، والاغنيتان هما: " Vibez " التى أطلقها الساعات الماضية و أغنية "better" التى أطلقها مالك شهر فى سبتمبر الماضى.