شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى في بيان لها: نحترم ونقدر الإعلامى محمود التميمى وتشابه الأسماء صدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة سينرجى بيانا صحفيا منذ قليل تعتذر فيه للإعلامى محمود التميمى، بعدما تناول مسلسل "لؤلؤ"، للنجمة مى عمر، شخصية أحد المذيعين ويسمى "محمود التميمى"، الأمر الذى أغضبه.

وجاء في نص البيان:"تؤكد شركة سينرجي، وأسرة مسلسل "لؤلؤ" احترامهم وتقديرهم الكامل للإعلامي محمود التميمى، وتاريخه المهنى المشرف سواء فى الصحافة أو المحتوى التليفزيونى أو تقديم البرامج، حيث أن وجود تشابه أسامى بينه وبين إحدى شخصيات المسلسل هو محض صدفة ولا علاقة له بالواقع، ولا تمت الشخصية بالمسلسل سواء من قريب أو بعيد بالإعلامى المحترم محمود التميمى.

يذكر أن مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويعرض على قناة ON، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.