شكرا لقرائتكم خبر عن "انت اللى هتغنى يا منعم".. أشهر كلمات حسين رياض فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفنان الراحل حسين رياض، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم الأربعاء، أحد أعلام النهضة المسرحية الحديثة خلال النصف الأول من القرن العشرين، وظل يعمل لعدة فرق مسرحية فعمل مع فرقة الريحاني، منيرة المهدية، على الكسار، عكاشة، يوسف وهبي، وفاطمة رشدي، اتحاد الممثلين عام 1934.

اشتهر "رياض" بدور الأب، حتى لقبه الجميع بأبو السينما المصرية، وبدأت هوايته الفنية تظهر أثناء دراسته للثانوية، فانضم إلى فريق الهواة بالمدرسة، وقام بتكوين فرقة هواة التمثيل المسرحي وهو وزملاؤه وهم يوسف وهبي، أحمد علام، عباس فارس، حسن فايق، وغيرهم.

وقدم حسين رياض العديد من الافلام السينمائية التى ما زالت فى وجدان الجمهور وستظل أعماله خالدة ، قدم ما يقرب من 320 فيلما و240 مسرحية و150 عملا إذاعيا و50 عملا تلفزيونيا.

وأبرز الافلام التى قد تكون فى ذاكرة الجمهور منها شارع الحب للعندليب وصباح، عام 1958، واثر فى وجدان جميع الاجيال، وهو صاحب الكلمة الشهيرة التى استخدمها الشعب المصرى كوميكسات خفيفة وهى "انت اللى هتغنى يا منعم"، كذلك المشهد الصادم فى أحداث الفيلم، عندما روى حسين رياض عن خيانة زوجته والذى نال اعجاب الجمهور من الاجيال الكبيرة والصغيرة لإتقانه الشديد فى تقديم المشهد.