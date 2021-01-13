شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد عبد العال: استأنفنا تصوير مسلسل "عودة الأب الضال" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المخرج أحمد عبد العال لـ"الخليج 365" أنه استأنف تصوير مشاهد مسلسله الجديد "عودة الأب الضال"، اليوم الأربعاء، بعد توقف يوم واحد فقط وهو أمس الثلاثاء بسبب وفاة والد الفنان بيومى فؤاد بطل العمل، لافتاً أن التصوير يستمر اليوم وغداً في استوديو مصر، وبعدها يتوقف التصوير لمدة 5 أيام، على أن يعود مرة أخرى لتصوير باقى المشاهد في مدينتى.



صناع مسلسل عودة الاب الضال

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه بالإخراج، وبطولة بيومى فؤاد، هالة فاخر، هيدى كرم، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدى ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويستعد بيومى فؤاد لاستئناف تصوير فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوى والذى يجسد دور زوجها في أحداث الفيلم، وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وكذلك فيلم "العميل صفر" مع أكرم حسنى ونيللى كريم ولبلبة وإخراج محمد سامى، حيث تم تصوير عدد من المشاهد وتوقف لانشغال أبطاله بمسلسلاتهم الرمضانية.



بيومى فؤاد فى مسلسل عودة الاب الضال

وانتهى بيومى مؤخراً من تصوير فيلم "النمس والإنس" مع محمد هنيدى ومنة شلبى وصابرين وشريف دسوقى وإخراج شريف عرفة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، كما عاد من دبى خلال الأيام الماضية بعد تصوير عدد من مشاهد فيلم "الشنطة" تأليف تامر عبد المنعم وإخراج أحمد البدرى ويشارك في بطولته فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق.