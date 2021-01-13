شكرا لقرائتكم خبر عن شادية فى صور نادرة مع أنور وجدى وإسماعيل ياسين من 70 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محبو وعشاق الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على انستجرام، عن صور جديدة نادرة لدلوعة السينما المصرية، مع العملاقين إسماعيل ياسين وأنور وجدى، من كواليس تصوير فيلم "قطر الندى" الذى عرض من نحو 70 عاما وتحديدا يوم 17 ديسمبر عام 1951، وهو من إخراج أنور وجدى، قصة وسيناريو وحوار أبو السعود الإبيارى وأنور وجدى.





وتدور أحداث الفيلم، حول وحيد، الفنان المغمور الذى يتزوج من زميلته الفنانة المغمورة قطر الندى، وكان أملهما أن يسند لهما عملاً يليق بموهبتهما، تمر الأيام ولا يتحقق هذا العمل، يقرر وحيد أن يقوم بحيلة تجعله من المشهورين فيدعى أنه قتل زوجته، وتنجح حيلته ويحقق شهرة واسعة، تكتشف جثة إحدى السيدات، يظن البوليس أنها جثة زوجته وهو بالفعل القاتل الحقيقى، يقرر وحيد أن زوجته لم تقتل وإنما تعيش فى مكان ما، تصاب الزوجة فى حادث سيارة تفقد على اثره الذاكرة، يصدر حكم بإعدام وحيد ويرى محاميه أن يسرع فى إعادة ذاكرة زوجته لإنقاذه من حكم الإعدام، وينجح المحامى فى اللحظة الأخيرة من إعادة ذاكرتها، وبهذا أمكن الحكم بالافراج عنه، وبدأت معه الشهرة، تسارع الفرق المسرحية فى التعاقد معه، وبهذه الحيلة أمكنه أن يحقق شهرة لم يكن يحلم بها.





فيلم قطر الندى، بطولة شادية، أنور وجدى، إسماعيل ياسين، زينات صدقى، رياض القصبجى، إلياس مؤدب، زكى إبراهيم، عبد الحميد زكى، سراج منير، إبراهيم عمارة، سيد سليمان، أحمد درويش، عبد القادر المسيرى، عبد المنعم إسماعيل وغيرهم من الممثلين.































