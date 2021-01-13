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شكرا لقرائتكم خبر عن شادية فى صور نادرة مع أنور وجدى وإسماعيل ياسين من 70 سنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محبو وعشاق الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على انستجرام، عن صور جديدة نادرة لدلوعة السينما المصرية، مع العملاقين إسماعيل ياسين وأنور وجدى، من كواليس تصوير فيلم "قطر الندى" الذى عرض من نحو 70 عاما وتحديدا يوم 17 ديسمبر عام 1951، وهو من إخراج أنور وجدى، قصة وسيناريو وحوار أبو السعود الإبيارى وأنور وجدى.
وتدور أحداث الفيلم، حول وحيد، الفنان المغمور الذى يتزوج من زميلته الفنانة المغمورة قطر الندى، وكان أملهما أن يسند لهما عملاً يليق بموهبتهما، تمر الأيام ولا يتحقق هذا العمل، يقرر وحيد أن يقوم بحيلة تجعله من المشهورين فيدعى أنه قتل زوجته، وتنجح حيلته ويحقق شهرة واسعة، تكتشف جثة إحدى السيدات، يظن البوليس أنها جثة زوجته وهو بالفعل القاتل الحقيقى، يقرر وحيد أن زوجته لم تقتل وإنما تعيش فى مكان ما، تصاب الزوجة فى حادث سيارة تفقد على اثره الذاكرة، يصدر حكم بإعدام وحيد ويرى محاميه أن يسرع فى إعادة ذاكرة زوجته لإنقاذه من حكم الإعدام، وينجح المحامى فى اللحظة الأخيرة من إعادة ذاكرتها، وبهذا أمكن الحكم بالافراج عنه، وبدأت معه الشهرة، تسارع الفرق المسرحية فى التعاقد معه، وبهذه الحيلة أمكنه أن يحقق شهرة لم يكن يحلم بها.
فيلم قطر الندى، بطولة شادية، أنور وجدى، إسماعيل ياسين، زينات صدقى، رياض القصبجى، إلياس مؤدب، زكى إبراهيم، عبد الحميد زكى، سراج منير، إبراهيم عمارة، سيد سليمان، أحمد درويش، عبد القادر المسيرى، عبد المنعم إسماعيل وغيرهم من الممثلين.