شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى دبى 22 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا في دبى يوم 22 من شهر يناير الحالي ضمن مهرجان التسوق، ويعد الحفل الأول بعد طرح ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ" والذى حقق نجاحا كبيرا، ويقدم عمرو من خلال الحفل عددا من المفاجآت .

وكان عمرو دياب قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن عدة أغانى هي، فاكرني ياحب ، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك، وشكرا .

ويضم ألبوم "يا أنا يا لأ" الذى طرحه الهضبة 12 أغنية، وهى كالتالى:

1- يا أنا يا لأ: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى".

2- محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

3- شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم".

4- عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير".

5- طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما".

6- بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير".

7- فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل".

8- وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

9- يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى".

10- من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى"

11- محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

12- الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل".

فيما قام بعمل مكساج وديجيتال ماستر الألبوم المهندس أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيرى شكرى.