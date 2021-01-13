شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يدعم المنتخب المصرى لكرة اليد قبل افتتاح مبارياته بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب أحمد سعد على دعم المنتخب المصرى لكرة اليد، قبل انطلاقة مبارياته الليلة ضمن افتتاح بطولة كأس العالم المقامة في مصر، وكتب عبر انستجرام : كل الدعم والتوفيق لمنتخب مصر لكره اليد انهاردة فى افتتاح بطولة كأس العالم".



احمد سعد

وانطلقت فعاليات بطولة العالم لكرة اليد رقم 27، والتي تحتضنها مصر من اليوم وحتى نهاية يناير الجاري، بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وشهد حفل الافتتاح حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي أعطى إشارة البدء لانطلاق البطولة.

وقدمت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارة حفلا مبهرا شهد العديد من الفقرات الفنية التي أبهرت جميع الحضور والمشاهدين من مختلف دول العالم.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلا في موقعه لأداء المهام المطلوبة في إطار السعي نحو الخروج بيوم افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.

وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفادياً للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، القائمة النهائية للمنتخب، المقرر مشاركته في منافسات بطولة العالم في نسختها رقم 27، والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري، حيث ضمت القائمة النهائية 20 لاعباً، تضم 7 لاعبين محترفين، وهم كريم هنداوي دوبروجا سود كونستانتسا الروماني ومحمد ممدوح نادي دينامو بوخارست الروماني ويحيي عمر نادي فيسبرم المجري ومحمد سند نادي نيم الفرنسي وعلي زين نادي الشارقة الإماراتي وأحمد خيري نادي سيوا بوخارست الرومانى وأحمد هشام نادي نيم الفرنسي.