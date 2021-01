شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب على السوشيال ميديا بحذف مشهد ترامب فى فيلم Home Alone 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى تويتر فى الولايات المتحدة الأمريكية بإزالة مشهد ظهور الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب فى فيلم Home Alone 2 من خلال العديد من تغريداتهم، حيث يأتى ذلك فى ظل مواجهته إجراءات العزل، بالإضافة إلى حظره الدائم تويتر.

وذكرت تقرير بجريدة ذى إندبندنت البريطانية أن عددا من محبي الأفلام لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعى فى حملة لإزالته ظهوره من مشهد الفيلم الذى انتج عام 1992، وذلك تعبيرا منهم لغضبهم عقب حادث اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى من قبل أنصاره والذى أدى إلى وفاة 5 أفراد.

وأوضح تقرير أن ترامب ظهر في الفيلم الشهير الذى أنتج عام 1992، لعده ثواني داخل فندق بلازا نيويورك، الذي كان يملكه في ذلك الوقت، بعد أن سأله الطفل "ماكولاي كولكين" عن اتجاه الخروج من الفندق، ولم يكن ذلك الظهور الوحيد له في الأفلام، فظهر ايضاً في فيلم Zoolander، و Ghosts Can't Do It.

وأشارت التقارير إلى أن العديد من المغردون اختاروا كلا من المغنية الأمريكية دوللي بارتون و الممثل كيانو ريفز و النجم مات سميث من بين الأسماء المقترحة لاستبدال ترامب ، حتى أن أحد المعجبين اقترح أن يكون نسخة جديدة من المشهد.

يأتى ذلك في ظل موجة غضب كبيرة ضد الرئيس ترامب وعدد من نواب الكونجرس الأمريكى، وكانت وصفت النائبة جودى تشو وهى ديمقراطية من كاليفورنيا المهاجمين المؤيدين للرئيس دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بأنهم "إرهابيون" جعلهم ترامب متطرفين خلال كلمتها اثناء جلسة عزل الرئيس.

وعادة ما يبدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اعتزازه بمشاركته في فيلم "هوم ألون 2" "Home Alone 2" قبل فترة طويلة من دخوله البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث سبق وأنه خلال حديثه إلى عسكريين وقد سأله أحدهم عن مشاركته في الفيلم الذي يتناول فترة عيد الميلاد، ورد قائلا: "كنت قد اشتريت يومها للتو فندق "بلازا" في نيويورك، وصورت بعض من مشاهد الفيلم في العام 1992.