مديحة كامل.. أصيبت بالروماتويد واكتشفها سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة مديحة كامل الـ24، إذ رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 13 يناير عام 1979.

استطاعت الراحلة مديحة كامل أن تترك بصمة في التمثيل بأدوارها المختلفة، التي حرصت فيها على التنوع وتقديم كافة الأنماط

تخطت أعمالها حوالي ما يقرب من 140 عملًا ما بين السينما والتليفزيون والإذاعة والمسرح.

في هذه السطور نستعرض لكم معلومات عن الراحلة مديحة كامل.

- ولدت مديحة كامل في مدينة الأسكندرية 3 أغسطس عام 1948.

- درست في كلية الآداب بجامعة عين شمس.

- عملت كعارضة أزياء لفترة قصيرة ثم اتجهت للتمثيل.

- اكتشفها الفنان سمير غانم في منتصف الستينيات حينما شاهدها صدفة وهي عائدة من المدرسة الثانوية، فانجذب لجمالها وعرض عليها أن تكون ممثلة، فوافقت وقد اشتركت مديحة كامل مع الفنان سمير غانم في أكثر من عمل منهم فيلم " 30 يوم في السجن" و فيلم "تجيبها كده تجيبها كده هي كده".

- قال الفنان سمير غانم خلال لقائه في برنامج "العاشرة مساءً": "مديحة كامل جمالها جميل طبيعي، أنا شفتها في الشارع كانت راجعة من المدرسة، قولتلها تمثلي، تحبي تشتغلي معايا، فردت وقالتلي: "هقول لماما"، ورحت معاها البيت، بالفعل أخذتها المسرح وقلبت المسرح بجمالها، وبعدها أخذتها مصر، وبدأت تمثل".

- من أبرز أعمالها السينمائية (بوابة إبليس، المزاج، شوادر، العفاريت، السقوط، المعلمة سماح، أصدقاء الشيطان، ملف في الآداب، انحراف، شوارع من نار، انتقام امرأة)، غيرها.

- شاركت مديحة كامل في عدة مسلسلات منها "أبواب البحر"، "أيام لا تضيع"، "رداء لرجل آخر"، "الأفعى"، "المجهول"، "العنكبوت"، "الإنتقام".

- كما شاركت مديحة في مسرحيات "هاللو شلبي"، "الجيل الصاعد"، "اللص الشريف"، "لعبة اسمها الفلوس"، "يوم عاصف جدا"، "مر الكلام".

- قدمت مديحة كامل مسلسلات إذاعية أبرزها "لست شيطانا ولا ملاكا"، "سالم وسالمين"، "وعاشت بين أصابعه".

- تزوجت الفنانة مديحة كامل ٣ مرات، الأولى من محمود الريس، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ميرهان، والثانية من المخرج شريف حمودة، والمرة الثالثة تزوجت من محامي.

- في عام ١٩٧٥، أثناء أداء دورها فى مسلسل الأفعى، أصيبت مديحة بجلطة فى القلب بسبب تحاملها على نفسها وتأخرها فى العلاج، وأدى ذلك لضعف عضلة القلب، وزادت أزمتها الصحية بعد إصابتها بمياه على رئتيها نتيجة تدخينها، ما استدعى مكوثها بالمستشفى لمدة ١٠ أشهر.

- قالت الفنانة مديحة كامل خلال لقاء التلفزيون المصري، إنها اعتزلت الفن بسبب ضغط العمل الفني الذي جعلها عاجزة عن زيارة أقاربها، وعن أداء الصلوات والنوافل وعن ممارسة الرياضات التي تحبها، مشيرة أنها متعددة المواهب، فهي مهندسة ديكور، ومصممة أزياء لذا يمكنها أن تعمل في أي شيء تحبه بعيدا عن الفن، وهذا السبب جعلها تفكر كثيرا في قرار الاعتزال.

- ارتدت الحجاب عام ١٩٩١ بعد اعتزالها التمثيل.

- قالت ابنتها"ميرهان" في تصريحات صحفية، إن والدتها لم تكن مريضة بالسرطان كما تداول البعض، ولكنها أصيبت عام 1986 بالروماتويد قبل اعتزالها.

- رحلت يوم ٤ رمضان عام 1997 عن عمر ناهز الـ 48 عاما.