ريم العدل تهنئ مدحت العدل بعيد ميلاده: "بحبك أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت مصممة الأزياء ريم العدل، السيناريست مدحت العدل بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 13 يناير الجاري.

ونشرت ريم صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: " كل سنة وحضرتك طيب.. يارب دائما ناجح وسعيد ومبسوط ربنا ما يحرمني منك أبدا يا حبيبي ولا من تشجيعك ووقوفك جنبي دايماً، بحبك أوي أوي".

وكان السيناريست مدحت العدل أعلن ترشحه في انتخابات نادي الزمالك القادمة، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نويت الترشح بإذن الله في انتخابات نادي الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة على أن يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخلياً وخارجيا لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الزمالك، الزمالك فقط، وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق بإذن الله".