سالي عبدالسلام تعلن تعرض والدها لوعكة صحية وتطلب من جمهورها الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الإعلامية سالي عبدالسلام، عن تعرض والدها لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى.

وكتبت سالي، عبر حسابها على إنستجرام: "أبويا الموبايل بتاعه دايمًا حاطط صورتي وأنا صغيرة عليه، وأول ما أتخانق معايا وزعقلي قدام الدكاترة، عشان مخضوضة، اطمنت عليه.. إحنا بنتخانق كل يوم!.. لو هتضربني يا عم أنا راضية بس تفضل معايا".

وتابعت: "رعبتني عليك وأنا مليش غيرك يا أبويا..الحمد لله الدعاء يغير الأقدار، والله غيرتوا كتير وطمنتوني كتير..هنطلع الحمد لله ونتابع في البيت، وندعي تاني وربي يستجيب دعواتكم ويسعدكم ولكم أضعاف ما دعيتم".

واستكملت: "قعدت أكتر من ٢٨ ساعة من غير نوم أنا وأمي ويومين في المستشفى، ولما قالي مش عايز عناية مركزة لو فضلت فيها مش هطلع، وكتبت تعهد إني مسؤولة وقعدت بيه والحمدلله عدت والتحاليل والإلتهاب والصفرا وانزيمات الكبد كانت مريبة، بس لسة بتقل والتشخيص مطلعش زي ما كنا خايفين أحمدك يا رب.. قضاء أخف من قضاء.. هنخرج من المستشفى بإذن الله وإلتهاب البنكرياس يخف ونعمل العملية لازم نشيل المرارة فى أسرع وقت إن شاء الله وأمي كمان كان لازم نعملها العملية دي من سنتين، وكنا خايفين عشان عندها مشاكل تانية بس بعد اللي حصل لازم نعملها في أسرع وقت للإتنين وخايفة أكتر بس الحمد لله".

وأوضحت: "إلا المرارة وإلتهابها وحصواتها، ده كابوس فعلاً زي ما الدكاترة بتسميه.. ربنا ما يوجعكم في أهاليكم ويخليهم ليكوا يا رب و يصبر ويعوض اللي فقدوهم ويهون عليهم يا رب.. الحمدلله اللهم هون، اللهم بارك.. وهحتاجكم في الدعاء لأمي وأبويا من دلوقتي لوقت العملية.. انتوا رزقي".

وأَضافت: "اخترت شغلانتي، عشان الدعاء يا رب وأنت تعلم ومفيش حد قالي ادعي إلا ودعيتله يا رب، الدعاء أمانة، كان لازم أكتب عشان تدعولي حتى لو هو زعل بس مكانش معايا غير ربنا ودعاكم والله.. أنا عند ظن عبدي بي.. يا لطيف ألطف بنا، الحمدلله ..اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد".

وكانت سالي عبد السلام، كشفت عن برنامجها الجديد "قصة حقيقية" على القناة الأولى المصرية، وأنها تقدم من خلاله القصص الحقيقية للمواطنين من خلال تلقي القصص والمشاكل من المواطنين مع إمكانية استضافة بعض أبطال هذه القصص، مشيرة إلى أن البرنامج سيستعين بمجموعة من الأطباء النفسيين مع تقديمها آراء ونصائح في المشاكل المقدمة في البرنامج وفقا لخبراتها في الحياة.