أصالة تنعى الأمير السعودي خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت المطربة السورية أصالة نصري، الأمير السعودي خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

ونشرت أصالة صورة للأمير الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "هو من الرجال الذين لا ننساهم حتى ولو قليلا التقيناهم.. فيه اجتمعت كل صفات الرجال العظام.. خلوق مهذب مثقف وشديد التواضع.. كان لي شرف معرفته وتأثرت جداً لرحيله.. رحم الله أميراً تفتخر فيه الدنيا.. أعان الله أهله وأحبته على هذا الفراق.. رحم الله سمو الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن".

ومن ناحية أخرى طرحت المطربة السورية أصالة نصري أحدث أغانيها، مؤخرا، وتحمل اسم "الفرق كبير"، وهي من ألحان نواف عبد الله، وتوزيع خالد عز.