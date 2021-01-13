"استغفر ربك قبل فوات الأوان".. تامر حبيب يتعرض لانتقادات بسبب "عزرائيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أثارت رسالة السيناريست تامر حبيب، لملك الموت "عزرائيل"، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في رسالة تامر حبيب لملك الموت والتي نشرها عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أمس الثلاثاء: "يا أستاذ عزرائيل.. ممكن بس يومين أو حتى يوم واحد إجازة في الأسبوع.. عشان كده على آخر يناير مش هلاقي حد أعزي فيه.. ده لو حضرتك ماشرفتنيش بالزيارة".

وعلى إثر ذلك؛ تعرض "حبيب" لانتقادات من قِبل البعض عبر الشبكات الاجتماعية، ومن بين التعليقات التي تلقاها عبر صفحات مختلفة نشرت تدوينته: "تطاول تطاول على ملك موكل ناتج عن جهل، أنت بتكلم واحد صاحبك ده ملك الموت، خاف الله ما يجوز هذا الكلام، إيه الكلام الفارغ ده اتقوا الله ماتستهونوش بالطريقة اللي بتتكلموا بيها يا جماعة اتقوا الله، المفروض توبة قبل ما يشرفك واستغفر ربك قبل فوات الأوان" وغيرها.

وفي أعقاب الهجوم على تامر حبيب؛ نشر عبر حسابه بـ"فيسبوك"، رسالة جديدة اليوم الأربعاء، وفيها: "على فكرة الكلب لما بيهوهو، محدش بيرد عليه، مع الاعتذار للكلاب، عشان أنا بصراحة لما كلبي بيهوهو برد عليه علشان هو كلب متربي ومحترم وفي حاله ونيته صافية ونضيفة".

يشار إلى أن أخر أعمال تامر حبيب كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، محمود قابيل، رجاء الجداوي، إنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومن إخراج أحمد شفيق.