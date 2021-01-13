رسالة جديدة لـ تامر حبيب بعد طلبه من ملك الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تداولا واسعا لاقته رسالة السيناريست تامر حبيب، والتي وجهها أمس الثلاثاء، لملك الموت "عزرائيل"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب حبيب في رسالته التي نشرها عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "يا أستاذ عزرائيل.. ممكن بس يومين أو حتى يوم واحد إجازة في الأسبوع.. عشان كده على آخر يناير مش هلاقي حد أعزي فيه.. ده لو حضرتك ماشرفتنيش بالزيارة".

ووجه حبيب رسالة جديدة اليوم الأربعاء، وفيها: "على فكرة الكلب لما بيهوهو، محدش بيرد عليه، مع الاعتذار للكلاب، عشان أنا بصراحة لما كلبي بيهوهو برد عليه علشان هو كلب متربي ومحترم وفي حاله ونيته صافية ونضيفة".

يشار إلى أن أخر أعمال تامر حبيب كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، محمود قابيل، رجاء الجداوي، إنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومن إخراج أحمد شفيق.