(تفاصيل) العرض المسرحي جنة هنا

ياسر رشاد - القاهرة - يقام في السابعة ونصف مساء، الخميس، على مسرح الغد بالعجوزة العرض المسرحي الجديد "جنة هنا".

العرض إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، ومن المقرر أن أسعار التذاكر تتراوح بين 30 ، 35 جنيهًا.

يشار إلى ان عرض "جنة هنا" من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، أشعار مسعود شومان،

موسيقى وألحان أحمد الناصر ، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور و أزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي و إخراج محمد صابر .

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ويذكر ان "جنه هنا" تم إفتتاحها يوم 15 نوفمبر الماضي، بحضور الفنان إسماعيل مختار،

رئيس البيت الفني للمسرح، كما حرص على الحضور أيضًا كل من الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الفنان خالد النجدي مدير فرقة المسرح الحديث.

المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج محمد الشرقاوي المشرف على فرقة مسرح المواجهة و التجوال ، الدكتور سيد الامام، الناقد مجدي الحمزاوي، و عدد من المسرحيين و النقاد، وسط حضور جماهيري كبير، و وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزارء في هذا الشأن.