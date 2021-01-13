انطلاق الفيلم المكسيكي (المدللات) في سينما زاوية

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق الفيلم المكسيكي المُدللات للمخرجة أليخاندرا ماركيز أبيللا في سينما زاوية، حيث سيحصل الفيلم على ثلاث عروض على مدار الأسبوع القادم، سيكون العرض الأول يوم الأربعاء 13 يناير الساعة 7 مساءً، بينما سيعرض للمرة الثانية بوم السبت 16 يناير الساعة 7 مساءً، وللمرة الثالثة يوم الثلاثاء 19 يناير الساعة 7 مساءً.

حصد الفيلم العديد من الجوائز الدولية ومنها الجائزة الكبري من مهرجان فريبورغ السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور من مهرجان ماكاو السينمائي الدولي، وثلاث جوائز من مهرجان مالاچا السينمائي أفضل فيلم لاتيني أميركي، أفضل سيناريو،

أفضل مونتاج، كما شارك في عدة مهرجانات منها مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، مهرجان روما السينمائي الدولي، مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان موريليا السينمائي الدولي، مهرجان مراكش السينمائي الدولي، مهرجان تالين بلاك نايتس الدولي بإستونيا، مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي، ومهرجان هونج كونج السينمائي.

تدور أحداث الفيلم في الثمانينات حول صوفيا المدللة والمتألقة بين صديقاتها بفضل ثروتها والتي تواجه انهيار مكانتها الاجتماعية مع تعرض المكسيك لأزمة اقتصادية كبيرة عام 1982، تحاول صوفيا

الحفاظ على مظهرها الاجتماعي لكن السقوط محتم ومعه تدرك ما يفقد الانسان عندما تضيع الثروة. من إخراج أليخاندرا ماركيز أبيللا وتشاركها التأليف مونيكا ريفيلا، وبطولة إلسي سالاس، كاساندرا سيانغروتي، وباولينا جايتان، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في الوطن العربي.أليخاندرا ماركيز أبيللا مخرجة مكسيكية ولدت في مدينة سان لويس بوتوسي، ونشأت في مكسيكو سيتي، درست الإخراج في مركز الدراسات السينمائية في كاتالونيا ببرشلونة، عُرض أول أفلامها القصيرة 5 Memories في أكثر من 140 مهرجان حول العالم، وشهد فيلمها الروائي الطويل الأول Semana santa في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وشارك في عدة مهرجانات منها كارلوفي فاري ومهرجان South by Southwest، ويعد المُدللات هو ثاني أفلامها الطويلة.